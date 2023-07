Kaio Jorge Juve, niente tournée negli States: ecco il piano del club per l’attaccante brasiliano

Niente tournée negli Stati Uniti per Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano è ancora in fase di recupero dopo il lunghissimo stop per infortunio e resterà alla Continassa.

Il centravanti si allenerà con la Juventus Next Gen di mister Massimo Brambilla, con la speranza di tornare presto ad essere protagonista inizialmente in Serie C.

