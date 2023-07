Bernardeschi Bologna, Fenucci allo scoperto: «Ha aperto al ritorno in Italia». Le parole del dirigente rossoblù

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato di mercato e del possibile arrivo dell’ex Juve Federico Bernardeschi. Le parole riportate da gazzetta.it.

BERNARDESCHI – «Attraverso il suo agente ha aperto alla volontà di tornare in Italia. Se dovesse trovare le condizioni per uscire in prestito, noi saremmo molto contenti di averlo».

