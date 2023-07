Tournée USA Juve: rientro anticipato per Giuntoli. Ecco il motivo, legato a questioni di mercato

Cristiano Giuntoli è volato con la squadra per la tournée negli Stati Uniti. Tuttavia, come riferito da La Gazzetta dello Sport, il ds non resterà in America fino al 2 agosto e rientrerà in anticipo in Italia.

Quanto prima dipenderà dalle trattative di mercato e da eventuali svolte nei prossimi giorni.

