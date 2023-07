Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 21 luglio: notizie Serie A

La Juventus è partita per gli Stati Uniti, dove è in programma la tournée estiva con le tre amichevoli di lusso contro Barcellona, Milan e Real Madrid. Dopo Rabiot, forfait anche di Fagioli. Nel frattempo, saluta Arthur: visite mediche a Firenze per il brasiliano che vestirà viola.

