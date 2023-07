Pioli: «Nuovo Milan, entusiasmo ed emozione. Su Scudetto e Champions…». Le parole dei rivali

Intervistato da Sky Sport, Stefano Pioli ha presentato il suo nuovo Milan. I rossoneri affronteranno anche la Juve nella tournée americana.

NUOVO MILAN – «Un Milan felice. Ho un obiettivo, e l’ho detto a tutti: essere felice e allenare giocatori felici. Felici di giocare insieme e di giocare un determinato tipo di calcio. E di vestire una maglia così prestigiosa. C’è entusiasmo ed emozione, come normale che sia all’inizio della stagione. Siamo il Milan e il 2023-24 dovrà essere importante. Stiamo approcciando l’anno con dei cambiamenti, ma vedo tutti motivati. Vincere uno scudetto è molto difficile e molto bello, ti dà l’idea del lavoro che hai fatto durante l’anno. Vincere la Champions sarebbe qualcosa di eccezionale, ma ci vuole anche un po’ di fortuna. Penso che per vincere un campionato ci siano più meriti, e che per la Champions servano anche tante altre situazioni».

