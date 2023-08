Kaio Jorge si presenta al Frosinone: «E’ ora di mostrare cosa posso fare». Il primo messaggio dell’attaccante – FOTO

Kaio Jorge via Instagram ha pubblicato il primo messaggio da nuovo giocatore del Frosinone. Queste le parole dell’attaccante trasferitosi dalla Juve in prestito.

KAIO JORGE – «Ciò che non ti sfida, non ti trasforma. Nuova stagione, nuovi obiettivi, nuovi traguardi. Felice dell’opportunità e fiducioso che farò del mio meglio. Non cadrò, non mi arrenderò. Dio è dalla mia parte e sono imbattibile. È ora di lavorare e mostrare cosa posso fare».

