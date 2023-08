Bonucci tra Genoa e Lazio: l’ex capitano Juve deciderà all’ultimo dove andrà a giocare. Una squadra lo attira di più…

Bonucci non ha ancora lasciato la Juve e per lui restano aperte ancora due possibilità: il Genoa e la Lazio. Come spiegato da Luca Marchetti a Sky Sport 24 la sensazione è che il difensore deciderà all’ultimo dove andrà a giocare.

La Lazio, rispetto al Genoa, potrebbe attirarlo di più visto il fascino della società, la possibilità di giocare in Champions League e il fattore Sarri, allenatore che l’ex capitano della Juve ha già conosciuto a Torino.

