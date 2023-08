Mazzone regala ancora emozioni: il ricordo da brividi dell’Ascoli coi tifosi prima della partita con la Feralpisalò

Mazzone regala ancora emozioni. Lo storico allenatore, scomparso pochi giorni fa, è stato ricordato dall’Ascoli prima della partita con la Feralpisalò.

La società marchigiana dove Mazzone si è consacrato a grandi livelli per la partita casalinga odierna ha distribuito ai tifosi cartoline con l’immagine dell’allenatore e alcune sue frasi celebri. Non solo, perché in campo sono state consegnate alcune maglie celebrative ed è stato proiettato un video delle sue ultime interviste. A Mazzone, infine, è stata dedicata la tribuna Est dello Stadio Del Duca di Ascoli. Il giusto tributo per uno dei più grandi del calcio italiano.

