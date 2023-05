L’ex attaccante dell’Inter Kallon ha ricordato sia la semifinale del 2003 che la serata di stasera contro il Milan

Le dichiarazioni dell’ex Inter Kallon su quello che sarà il derby di stasera contro il Milan in Champions League, ricordando anche il 2003.

LE PAROLE – «All’andata i nerazzurri mi sono piaciuti molto, ma guai a dare tutto per scontato. 2003? Io a tu per tu con Abbiati alla fine della semifinale col Milan: se segno siamo in finale, ma la palla esce di poco. Ci penso ancora oggi, spero l’Inter possa vendicarmi».

L’articolo Kallon ricorda Inter-Milan del 2003: «Ci penso ancora. Stasera spero in una vendetta» proviene da Inter News 24.

