Kalulu: «Ruolo? Se vado in campo è per essere il migliore, da terzino o centrale poco importa». Le parole del difensore rossonero

Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo ruolo all’interno della formazione rossonera. Ecco le parole del difensore francese del Milan:

«Il mio scopo è garantire all’allenatore massima polivalenza e massima qualità per entrambi i ruoli. Se vado in campo è per essere il migliore, da terzino o centrale poco importa».

