Il futuro di Kalulu agita i pensieri sia della Juve che del Milan, può davvero tornare in rossonero? I tifosi hanno già preso posizione.

Nell’estate che sta volgendo al termine, il Milan ha affrontato diverse sfide nel mercato dei trasferimenti. La gestione degli esuberi da parte del direttore sportivo Giorgio Furlani ha rappresentato un’impresa tutt’altro che semplice, culminata nella permanenza di alcuni giocatori e nella cessione di altri mediante la formula del prestito.

In questo contesto, fa particolarmente discutere la situazione di Pierre Kalulu, ceduto alla Juventus, e di Charles De Ketelaere, in procinto di passare all’Atalanta. Ma è la performance di Kalulu a scatenare reazioni contrastanti tra i tifosi, soprattutto in prospettiva del suo futuro.

Le cessioni “dolorose”

Il Milan ha dovuto navigare un’estate complicata dal punto di vista delle cessioni. Nonostante l’ingente lavoro svolto, Giorgio Furlani ha incontrato notevoli difficoltà nel piazzare gli esuberi, con giocatori come Fode Ballo-Toure e Divock Origi che hanno deciso di rifiutare tutte le proposte di trasferimento. Questa situazione ha portato a numerose cessioni sotto forma di prestito anziché di trasferimenti definitivi. Tra le operazioni di mercato più significative figure la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus e l’imminente passaggio di Charles De Ketelaere all’Atalanta. Kalulu è passato al club bianconero con un accordo che, nel 2025, garantirà al Milan circa venti milioni di euro in caso di riscatto esercitato dal club bianconero. Similmente, l’acquisto definitivo di De Ketelaere da parte dell’Atalanta, che diverrà effettivo a febbraio, porterà nelle casse del Milan un ulteriore assegno di venti milioni di euro.

Kalulu può davvero tornare al Milan?

Nonostante le critiche, una parte significativa della tifoseria rossonera si mostra aperta e desiderosa di un ritorno di Kalulu al Milan, soprattutto in un momento in cui il club sta affrontando una fase critica. La sua storia e i successi passati con il Milan fanno sperare in un suo contributo positivo in vista di una possibile riammissione nella squadra. Il futuro del francese è ancora tutto da scrivere, il suo trasferimento alla Juve infatti è vincolato da un prestito con diritto di riscatto, resterà dunque da vedere se Giuntoli opterà per il sì o meno. Un suo ritorno in rossonero appare difficile ma, dopo le ultime prestazioni in maglia bianconera ogni scenario è oggi percorribile.

Pierre Kalulu

Performance e critiche: il caso Kalulu

La prestazione di Pierre Kalulu nel corso del derby d’Italia contro l’Inter ha sollevato non poche critiche. Il giocatore, trasferitosi recentemente alla Juventus, è stato uno dei meno brillanti sul campo, evidenziando carenze in marcatura e nella gestione degli avversari, in particolare contro Thuram dell’Inter. Un episodio che ha suscitato particolare irritazione tra i tifosi è stato il fallo su Dumfries, che ha concesso all’Inter il secondo calcio di rigore, mettendo in luce alcune lacune nella sua prestazione difensiva.

