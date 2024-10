Vertice tra il Milan e Fonseca dopo la sconfitta col Napoli. Il Club ha comunicato al tecnico la decisione in merito al suo futuro.

La gara contro il Napoli ha riaperto in casa Milan discussioni e dibattiti sulla figura di Fonseca, sull’adeguatezza della rosa e sugli obiettivi che la squadra sta tradendo in campo. Il distacco dalla vetta aumenta vertiginosamente, complice anche la partita da recuperare a Bologna dopo il rinvio della stessa.

Su Fonseca e la squadra pesano ormai troppe partite in cui le cose non sono andate per il verso giusto, tra episodi, errori e sfortuna. Sabato il Milan tornerà in campo a Monza in una partita che si preannuncia essere molto importante negli equilibri rossoneri.

La necessità di una svolta

Il cammino di Fonseca alla guida del Milan finora non è stato dei più tranquilli. Dopo tre mesi dal suo incarico ufficiale, si trova a dover affrontare sfide significative, tra cui quella di ristabilire l’armonia all’interno dello spogliatoio, con il caso di Rafael Leão che merita una risoluzione immediata. La situazione in classifica è altresì preoccupante, con una media punti che ricorda le stagioni meno felici del club. È ormai chiaro che il tecnico portoghese si trova di fronte alla necessità di operare una svolta decisiva perché il campionato del Milan non rischi di sprofondare in un anonimato difficilmente sopportabile, dai tifosi e anche dalla società.

Vertice Milan-Fonseca

Nelle viscere dello storico San Siro, al termine della partita contro il Napoli, si è consumato un dialogo denso di significati per il futuro della panchina del Milan, scrive Calciomercato.com. Da una parte, l’allenatore Paulo Fonseca, con il suo incoraggiamento per la crescita della squadra e dall’altra, le figure chiave della dirigenza rossonera: Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Paolo Furlani. Una conferma di fiducia è stata espressa, ma con un orizzonte temporale che lascia intravedere la possibilità di cambiamenti drastici. Fonseca sembra trovarsi in una posizione delicata. La conferma di fiducia da parte della dirigenza rossonera è stata chiara, tuttavia, questa non è illimitata. Si profila all’orizzonte una data cruciale: l’impegno contro il Cagliari, previsto l’11 novembre, prima della pausa di novembre. Questa partita potrebbe rappresentare per il tecnico portoghese un’ultima chiamata prima di possibili valutazioni sulla sua sostituzione. Una dimostrazione tangibile del sostegno non pienamente incondizionato nei confronti di Fonseca è stata evidente già il giorno seguente il match contro il Napoli. Mentre l’allenatore si apprestava a preparare la squadra per la sfida in trasferta contro il Monza, prevista per il sabato 2 novembre alle 20:45, i dirigenti di spicco del club non si sono presentati a Milanello. Un segnale, forse, di una fiducia non più granitica come in passato.

Paulo Fonseca

Un futuro incerto

Nonostante la presenza di nomi come Sarri, Allegri, Tudor e Terzic nell’aria come possibili sostituti, nessuno di questi allenatori è al momento considerato la prima scelta dal club. L’obiettivo sembra essere quello di procedere con Fonseca, sperando in una ripresa che possa consolidarne la posizione. Tuttavia, l’ombra di un possibile cambiamento a livello tecnico aleggia con insistenza, soprattutto in vista delle future sfide che attendono il Milan.

