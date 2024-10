Rafa Leao e il Milan, una storia che potrebbe chiudersi a breve. Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione, “fissato il prezzo” per chiudere.

L’attaccante portoghese del Milan, Rafa Leao, sta vivendo un periodo di incertezza nel club rossonero. Nonostante sia stato fino a poco tempo fa considerato una figura centrale nel progetto tecnico della squadra, la sua posizione è ora meno definita sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca.

Leao è sempre più un caso al Milan, nonostante la società e Fonseca stiano concertando di comune accordo con il giocatore un suo pieno recupero e un ritorno in gran spolvero. Dai suoi piedi infatti possono passare tante possibilità per il Milan di rialzare la testa in una stagione complicata, almeno fino a qui.

Leao e il Milan: tra passato e presente

Rafa Leao, arrivato a essere uno degli elementi fondamentali e rappresentativi nel Milan, si trova ad affrontare una fase diversa della sua carriera nel club italiano. Con il contratto rinnovato a giugno 2023 fino al 2028, con un ingaggio di 7 milioni di euro più bonus, era evidente l’intenzione del Milan di costruire attorno a lui, confermata anche dalla decisione di affidargli la prestigiosa maglia numero 10. Tuttavia, l’avvento di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera ha portato a un riallineamento delle gerarchie all’interno della rosa, mettendo Leao sullo stesso piano di altri giocatori offensivi come Noah Okafor o Samuel Chukwueze e relegandolo a una figura meno preponderante rispetto a Christian Pulisic.

L’interesse del Barcellona e il mercato

Nonostante il momento non ottimale vissuto in maglia rossonera, Rafa Leao non manca di suscitare interesse sul mercato, con il Barcellona che si posiziona come uno dei club potenzialmente interessati. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano “Sport”, il Barça considera l’idea di avvicinarsi all’attaccante per l’estate 2025, sebbene sia condizionato dall’aspetto economico dell’operazione, ma a cifre ragionevoli e non certamente a quelle fissate dalla clausola rescissoria. Quest’ultima infatti resta fissata a 175 milioni di euro per i primi 15 giorni delle finestre estive del mercato del 2025, e rappresenta un ostacolo non indifferente, tanto da aver frenato in passato le avances dei blaugrana. Resta ancora capire quale cifra esatta voglia investire il Barcellona per Leao, di certo non i 175 milioni che recita la clausola del portoghese.

Rafael Leao

Prospettive future

La situazione di Rafa Leao al Milan e il crescente interesse di club prestigiosi come il Barcellona aprono scenari di mercato intriganti per il futuro. Nonostante il calciatore rimanga un talento di alto profilo, la sua posizione attuale nel club rossonero potrebbe influenzare le dinamiche di un possibile trasferimento, con il Barcellona che osserva da vicino l’evolversi della situazione, sempre con un occhio attento al bilancio economico dell’operazione. La carriera di Leao è a un bivio, e i prossimi mesi potrebbero essere determinanti per comprendere quale maglia vestirà nel prosieguo della sua carriera, se continuerà a essere un pilastro per il Milan o se prenderà una nuova direzione, magari verso la Liga.

