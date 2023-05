Kamada Milan, l’affare entra nel vivo! L’accordo per il trasferimento in Italia del giapponese è vicino, ecco cosa manca

Il Milan è sempre più vicino a Daichi Kamada. Come riportato da Fabrizio Romano su Twitter, l’accordo per il trasferimento in Italia del giapponese è vicino.

Cosa manca dunque per la fumata bianca Per far sì che l’accordo possa andare in porto serve che il Milan prenda una decisione definitiva.

