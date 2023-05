Nikolaou torna su Spezia Milan: «Quella vittoria ci ha dato tanta forza». Le parole del calciatore della formazione ligure

Nikolaou ha parlato del successo raccolto dallo Spezia contro il Milan, che ha rilanciato la squadra ligure verso la salvezza. Le sue parole a TMW.

NIKOLAOU – «In tutte le partite abbiamo giocato bene, abbiamo dimostrato in campo che stiamo bene. Con il Milan ci è tornato indietro tutto quello che nelle altre partite non ci è andato bene, quindi ci ha dato tanta forza in più per continuare a spingere nelle ultime partite che mancano»

