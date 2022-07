L’attaccante del Tottenham Harry Kane è rimasto colpito positivamente dai metodi di lavoro di Antonio Conte.

Harry Kane ha parlato al Sun di Antonio Conte e della sua preparazione fisica. “Antonio è fantastico, non mi sono mai sentito così bene in carriera. Stare con lui ogni giorno, vedere la meticolosità con la quale prepara ogni allenamenti, la passione che ci mette è molto utile per la mentalità di tutti noi“.

IM_Antonio_Conte

“Sto arricchendo il mio bagaglio di esperienza. Sì, alcune sessioni sono state molto pesanti, ma siamo tutti entusiasti per la nuova stagione. All’interno dello spogliatoio c’è una sana competizione, tutti sappiamo di poter avere le nostre chances se lavoreremo bene e seguiremo i dettami del mister. Negli ultimi anni non siamo riusciti a mostrare il meglio di noi, speriamo di fare qualcosa di speciale grazie ad Antonio“.

