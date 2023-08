Tutto sulla prima giornata di Bundesliga che ha visto gli esordi di Harry Kane, Sabitzer e Openda. I dettagli

É iniziato il campionato tedesco e le big hanno – chi più chi meno – mutato componenti fondamentali della squadra. Quali sono state le prime risposte? Andiamo a vedere cosa hanno detto i 90 minuti inaugurali a proposito dei principali nuovi acquisti.

BAYERN – L’attenzione era principalmente su Harry Kane, con la speranza che l’inglese faccia per Tuchel quel che Lewandowski produceva per gli altri. L’impatto è stato ottimo, nel 4-0 a Brema ha aperto la via per la rete d’apertura di Sane e ha poi siglato il suo primo gol in campionato dopo averne sfiorato un altro. Ai compagni è piaciuto soprattutto la sua naturalezza nel lavorare per la squadra, che lo rende una prima punta straordinariamente utile per tutto ciò di cui c’è bisogno. L’ex Napoli Kim è stato schierato titolare a far coppia con Upamecano, fino al minuto 68 quando ha lasciato il campo per De Ligt.

BORUSSIA DORTMUND – Terzic aveva bisogno d’incrementare l’esperienza del suo gruppo e Sabitzer rappresenta una risorsa importante in tal senso. L’austriaco conosce perfettamente cosa sia il calcio tedesco. Lo ha dimostrato anche nella gara d’esordio in giallonero: nel sofferto 1-0 sul Colonia, schierato con Emre Can davanti alla difesa, non ha tradito le aspettative del suo tecnico.

LIPSIA – Il Lipsia ha un bel gruppo di nuovi giocatori nati dal 2000 in poi: Lukeba, Seiwald, Simons e Openda. Il primo ha sostituito il secondo a Leverkusen quando il risultato era sul 2-1, dopo un’ora di gioco. É uscito anche Simons, l’ex capocannoniere dell’Eredivisie non ha lasciato il segno. Luci e ombre, invece, per Openda: il bomber che arriva dal Lens è andato in gol di testa al suo battesimo, ma ha spedito sul palo il pallone del pareggio a porta vuota, un errore davvero clamoroso.

