Harry Kane, mattatore in quel di Wembley, ha parlato così dopo la doppietta e la vittoria contro l’Italia: le dichiarazioni

Harry Kane ha parlato così a Rai Sport dopo Inghilterra-Italia.

VITTORIA – «Felice di questa vittoria, ringrazio tutti per il gol e per la vittoria perchè non ci siamo scoraggiati neanche quando eravamo sotto. Abbiamo continuato ad andare avanti giocando, abbiamo dimenticato la sconfitta di due anni fa. Ora pensiamo già all’Europeo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG