Squalifica Fagioli, dura nota da parte dei legali che difendono il centrocampista della Juventus nel caso scommesse

I legali di Nicolò Fagioli, ossia Luca Ferrari e Armando Simbari, hanno diramato una nota ufficialedopo la squalifica del centrocampista della Juve. Ecco cosa hanno detto sulla situazione del giocatore bianconero.

LA NOTA – «Con l’accordo raggiunto, si chiude la partita della collaborazione attiva con la Procura FIGC e ne inizia un’altra, ancora più importante per Nicolò, che lo porterà al completo recupero psicofisico e gli consentirà di tornare in campo per confermare il suo immenso talento. Nei prossimi mesi, Nicolò non solo porterà avanti il piano terapeutico già avviato con il dott. Jarre a cui responsabilmente si è affidato, ma avrà l’occasione di diventare un punto di riferimento per i tanti giovani che guardano a lui e ai grandi campioni dello sport come esempio da seguire, grazie agli incontri con i centri federali e enti di recupero dalla dipendenza da gioco che verranno definiti di comune accordo e in piena collaborazione con la FIGC. Nicolò è un patrimonio del calcio italiano che, siamo certi, il calcio italiano saprà recuperare e mettere al centro del suo progetto. E’ già al lavoro, si allena, continuerà ad allenarsi con determinazione e non vede l’ora di tornare in campo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG