Perde ancora l’Arabia Saudita dell’ex ct azzurro Roberto Mancini, ko in amichevole anche contro il Mali: i dettagli

Terza sconfitta in quattro partite per Roberto Mancini da ct della Nazionale dell’Arabia Saudita. Stavolta è il Mali a passare in amichevole allo stadio municipale di Portimao.

2-0 per gli africani il parziale nel primo tempo, grazie ai gol di Moussa Doumbia prima e Hamari Traoré dopo. Inutile la rete del momentaneo 2-1 di Salem Al-Dawsari, visto che ci ha poi pensato Lassine Sinayoko a fissare il risultato sul definitivo 3-1. Ancora zero successi per l’ex tecnico azzurro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG