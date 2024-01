Kean Atletico Madrid, ci siamo: la chiave è Soyuncu. ULTIME sul trasferimento dell’attaccante della Juve

Kean è pronto a lasciare la Juve per provare una nuova esperienza all’estero, all’Atletico Madrid di Simeone.

Prima di perfezionare il trasferimento in prestito secco, però, gli spagnoli devono effettuare una cessione. Il primo indiziato a partire per far spazio a Kean è Correa (in trattativa con l’Al Ittihad). La chiave per sbloccare la cessione dello juventino, secondo Tuttosport, potrebbe essere anche la partenza del turco Soyuncu al Fenerbahce.

