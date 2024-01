Moise Kean lascia la Juve per andare all’Atletico Madrid, capiamo insieme se ci sarà o meno nella gara contro l’Inter di Simone Inzaghi

Ormai manca solo l’ufficialità e poi Moise Kean sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Come riportato da Sky Sport, è fatta per il trasferimento dell’attaccante in Spagna, che lascerà appunto la Juve a stagione in corso.

Il centravanti dunque non sarà a disposizione di Allegri nella sfida tra Inter e i bianconeri della prossima settimana (in campionato ugualmente). Al contrario, sarà a disposizione per la gara di Champions League che attende i meneghini proprio con l’Atletico il 20 di febbraio.

L’articolo Kean-Atletico Madrid è fatta, ci sarà contro l’Inter? La risposta proviene da Inter News 24.

