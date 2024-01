Non ha dubbi Carlo Conti, il presentatore ha parlato della sfida tra Inter e Fiorentina e la possibilità che i viola superino i nerazzurri

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Carlo Conti (tifoso della Fiorentina) ha parlato della sfida tra la squadra viola e l’Inter. Tanti complimenti dal presentatore vero i nerazzurri, che però si possono battere così lui spiega.

PRONTO PER FIORENTINA-INTER – «Certo, sarò allo stadio con Pieraccioni e i nostri figli. Sarà un test importante a cui noi arriviamo dalla delusione della Supercoppa, loro dall’entusiasmo di averla vinta. Se non altro abbiamo avuto più tempo per prepararci, un aspetto da non sottovalutare. Sulla carta l’Inter è imbattibile, ha 2-3 squadre oltre a quella che manda in campo, però il calcio è bello perché è imprevedibile».

L’articolo Carlo Conti certo: «La Fiorentina può battere l’Inter, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG