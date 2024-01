L’ex difensore Guglielmo Stendardo si è espresso ai microfoni Rai tornando sul pareggio della Juventus con l’Empoli e presentando la sfida contro l’Inter

Le parole di Stendardo verso la partita tra Inter e Juventus:

ERRORE – «Io penso che gli allenatori a volte commettano l’errore, inconsciamente, di pensare già a quella che potrebbe essere la partita successiva. La Juventus ha avuto un approccio diverso rispetto alle gare precedenti, perché Arkadiusz Milik è stato ingenuo nell’occasione dell’espulsione ma la squadra non è partita come in altre circostanze. Era superiore all’Empoli, che poteva approfittarne in diverse situazioni e andare in vantaggio. È un’occasione sprecata, perché con due punti in più andava a giocarsi il derby d’Italia sicuramente con un’altra condizione psicologica».

