Kean Atletico Madrid, la Juve ha accontentato l’attaccante che piaceva a Fiorentina e Monza: il retroscena sul trasferimento in prestito

La Juve ha deciso di accontentare Kean mandandolo a giocare in prestito secco, fino a fine stagione e senza rinnovo del contratto (in scadenza nel 2025) all’Atletico Madrid.

Come spiegato da Luca Cilli a Sky Sport 24, infatti, l’attaccante piaceva a Fiorentina e Monza, ma aveva voglia di provare un’avventura all’estero per mettersi in mostra nell’anno che porta ad Euro 2024.

