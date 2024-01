Napoli Fiorentina, flop Supercoppa Italiana in Arabia: lo stadio è quasi tutto vuoto per la prima semifinale

Non è un debutto da ricordare, almeno per quanto riguarda il pubblico, quello di Napoli Fiorentina in Arabia in occasione della prima semifinale di Supercoppa Italiana.

Sui social è diventata virale una foto che ritrae lo stadio di Riad quasi tutto vuoto. Senza squadre come Juve e Milan l’appeal per questo nuovo formato della competizione sembra decisamente ridimensionato anche oltre i confini nazionali…

The post Napoli Fiorentina, flop Supercoppa in Arabia: lo stadio è quasi tutto vuoto appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG