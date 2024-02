Kean Juve, c’è un “piano Arthur” per il futuro dell’attaccante bianconero: ecco quindi cosa potrebbe succedere

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in estate anche Moise Kean sarà destinato a lasciare la Juve dopo il mancato passaggio all’Atletico Madrid in quel di gennaio.

Per l’attaccante c’è un piano “alla Arthur”, con rinnovo a prolungare l’accordo a attuale in scadenza nel 2025, prima della partenza in prestito. Scivolato indietro nelle gerarchie, il classe 2000 dovrà sgomitare per trovare spazio prima di lasciare Torino.

