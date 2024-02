Ivan Zazzaroni chiude la lotta Scudetto tra Inter e Juve e, sul Corriere dello Sport, commenta in questo modo.

IL COMMENTO – «Mamma, mi scappa Marotta. L’Inter non può perdere i prossimi 3-4 Scudetti. Se proseguo su questa strada va a finire che parlo benissimo di Beppe Marotta e poi me ne pento. Spiegatemi come fa l’Inter a perdere non questo scudetto, ma anche i prossimi tre o quattro. Ha il presidente in Cina da mesi, un indebitamento e uno squilibrio economico imbarazzanti anche secondo numerosi presidenti di club che non mancano mai di ricordarcelo (Commisso, Lotito, De Laurentiis) eppure è prima in classifica in campionato con 7 punti di vantaggio».

