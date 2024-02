Anche Iling-Junior tra i partenti di casa Juve? Allegri non ha buone sensazioni sul futuro del giocatore inglese: le ultime

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in casa Juve c’è anche Samuel Iling-Junior tra i possibili partenti. Il processo di crescita dell’inglese sembra essersi bloccato e anche lo stesso Allegri non ha buone sensazioni.

Il ragazzo sembra sempre un pesce fuor d’acqua quando chiamato in causa e non riesce ad incidere: non è da escludere che in estate, in caso di offerte di un certo tipo, anche lui possa partire.

The post Iling-Junior tra i partenti Juve? Allegri non ha buone sensazioni su di lui: cosa filtra appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG