Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, parla del possibile futuro dell’allenatore bianconero: le dichiarazioni

Alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha parlato della situazione in casa Juve.

ULTIMI RISULTATI DELUDENTI – «Sapevo che con l’Udinese sarebbe stata dura perla Juve, avevo parlato anche con Max. Però non mi sarei mai aspettato un’altra sconfitta dopo quella contro l’Inter. Comunque il risultato che pesa di più è il pareggio con l’Empoli prima del derby d’Italia».

SCUDETTO ANDATO – «Non ci credo io e non ci crede Max. Ma è così dall’inizio, non a caso Allegri ha sempre parlato di ritorno in Champions League come obiettivo per la Juventus e di Inter favorita per lo scudetto».

AVVICINARSI ALL’INTER – «Max ha bisogno di almeno tre rinforzi per arrivare al livello dei nerazzurri. Un difensore importante, un centrocampista di livello e uno davanti se dovesse andare via Chiesa. E poi il prossimo anno mi immagino che avrà anche più spazio Yildiz, che è davvero un bel talento».

CONSIGLI DI MERCATO – «La scorsa estate avrei puntato su Berardi. Adesso, invece, il mio preferito è Madueke del Chelsea: a Max parlo di questo 2002 da tempo, ma non so se sia fattibile per la Juventus».

FUTURO DI ALLEGRI – «Penso che Max voglia restare alla Juventus, ha ancora un anno di contratto ed è contento dei giovani che sta allenando e facendo crescere. Se va in Champions e in Champions ci andrà, è giusto che Max resti a Torino. La società ha riconosciuto anche il suo valore nei momenti difficili».

GIUNTOLI – «Sinceramente Max e io siamo abituati a parlare e confrontarci sui giocatori e sulle squadre, non parliamo mai di dirigenti. Non credo di avergli mai chiesto di Giuntoli, come in passato non facevo mai domande su Paratici e Nedved».

