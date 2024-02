Allegri Juve, nessuna paura per il tecnico bianconero: Max convinto di una cosa sulla sua squadra. Per questo ha piena fiducia

Calma in casa Juve nonostante gli ultimi risultati deludenti. Come scrive Tuttosport, Allegri non ha alzato i toni alla ripresa degli allenamenti per questo motivo, perchè ha piena fiducia in un gruppo che ora deve tornare a dare risposte convincenti.

Max spera che i suoi ragazzi ritrovino quello spirito che aveva trasformato la squadra in un’outsider che nessuno alla vigilia si aspettava, ma che pian piano aveva iniziato a duellare con l’Inter ora capolista assoluta. Vietato rilassarsi, serve dare pronte risposte.

