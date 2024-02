Tacchinardi: «Allegri non può essere discusso, ma per il futuro andrei su loro». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ai microfoni di Tv Play ha parlato di Allegri e di chi potrebbe prendere il suo posto in panchina.

LE DICHIARAZIONI – «Allegri non può essere discusso, ha pur vinto cinque scudetti di fila. Per il futuro andrei su un profilo giovane come Thiago Motta, anche se non dire Conte mi piange il cuore. Dico anche un nome come De Zerbi. E’ un allenatore con un’idea di gioco veloce e moderna».

The post Tacchinardi: «Allegri non può essere discusso, ma per il futuro andrei su loro» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG