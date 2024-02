Sacchi: «La Juve non ha leader, ha capito di essere inferiore all’Inter e ha abbassato la guardia». Le dichiarazioni

Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha spiegato cosa è successo alla Juventus dopo la sconfitta con l’Inter.

SACCHI – «A San Siro i ragazzi di Allegri hanno dato il massimo e hanno capito di essere inferiori all’Inter. Sono partite che ti segnano, nel fisico e nel morale. Una volta intuito che la corsa per lo scudetto, probabilmente, non l’avrebbero vinta, hanno forse abbassato un po’ la guardia. Inoltre la Juve ha una squadra molto giovane, c’è poca esperienza, non ha uomini- leader. Tutto questo, alla lunga, pesa».

