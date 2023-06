Kean Juve: l’attaccante vuole tornare al Psg? Ecco la sua rivelazione sul possibile ritorno nella squadra francese

Nell’intervista a views.fr, Moise Kean ha parlato così dell’esperienza al Psg e di un possibile ritorno in Francia. Le parole dell’attaccante della Juve.

ESPERIENZA AL PSG – È il momento più bello della mia carriera, mi sono davvero divertito qui. Non potevo dimenticare tutto quello che ho imparato lì e tutti i bei momenti che ho vissuto lì. Avrebbe voluto rimanere? Stavo facendo cose bellissime. Ma dopo, nessuno può sapere cosa succederà domani. Vivo alla giornata, e a Parigi sono stato molto grato. Non sappiamo cosa accadrà. La storia non è finita Non lo so. Come ti ho detto, vivo giorno per giorno concentrandomi sull’essere uno dei migliori attaccanti. Se succede, succede. Tutto accade per una ragione.

L’INTERVISTA COMPLETA DI KEAN A VIEWS.FR

