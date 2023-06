Mercato Juve: Asensio ha deciso. Dove giocherà l’anno prossimo l’attaccante, in uscita a parametro zero dal Real Madrid

Marco Asensio lascerà il Real Madrid a parametro zero in estate, dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. L’attaccante era accostato anche al mercato Juve, ma sembra aver scelto la sua prossima destinazione.

Secondo quanto riferito da El Chiringuito, lo spagnolo salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Psg. Asensio dovrebbe firmare un contratto di quattro/cinque anni, con la scelta di trasferirsi all’ombra della Tour Eiffel che ha scavalcato le sue iniziali preferenze per l’Aston Villa.

The post Mercato Juve: Asensio ha deciso. Dove giocherà l’anno prossimo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG