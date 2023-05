Kean titolare col Siviglia: l’attaccante della Juve ha un ricordo speciale contro gli spagnoli. Ecco quale

Kean al momento sembra favorito su Milik e Vlahovic per un posto da titolare nell’attacco della Juve contro il Siviglia per la semifinale di ritorno di Europa League in programma questa sera. Per lui, tra l’altro, la squadra spagnola rappresenta qualcosa di speciale.

Proprio contro il Siviglia, nel novembre del 2016, Kean fece il suo esordio in Champions League con la Juve entrando al minuto 84.

