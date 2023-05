Capello: «City favorito sull’Inter, non ha punti deboli. E Ancelotti…». Le parole dell’ex allenatore della Juve

Capello, ex allenatore della Juve, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della finale di Champions League che vedrà protagoniste Inter e Manchester City e del futuro di Ancelotti.

CAPELLO – «Il Manchester City è favorito, non ha punti deboli. Ancelotti? Fossi in lui accetterei l’offerta del Brasile per chiudere la carriera in bellezza, magari vincendo il Mondiale».

The post Capello: «City favorito sull’Inter, non ha punti deboli. E Ancelotti…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG