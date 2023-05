Siviglia Juve, Allegri è avvisato: En-Nesyri al Pizjuan fa paura. I numeri dell’attaccante marocchino da dopo il Mondiale

En–Nesyri, come dimostrato nella semifinale di andata, è il pericolo numero uno per la Juve.

L’attaccante marocchino del Siviglia da dopo il Mondiale ha avuto un rendimento super segnando in nove delle 13 partite al Pizjuan in tutte le competizioni con un gol ogni 106 minuti. Tre di questi gol sono stati realizzati nelle tre gare di Europa League giocate proprio in casa nel periodo. Allegri è avvisato.

