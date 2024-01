Moise Kean pronto a lasciare la Juve in questa sessione di calciomercato. E non è detto che per lui si tratti solo di un prestito

Ci siamo per la cessione di Moise Kean, pronto a passare con la formula del prestito oneroso (400 mila euro) all’Atletico Madrid, squadra che aveva disperatamente bisogno di un centravanti come lui da affiancare a Morata e Griezmann viste le tre competizioni ancora in gioco.

Il classe 2000 è pronto a lasciare la Juve per conquistarsi un posto in vista di Euro 2024 e non è detto che non possa mettere radici in Spagna. I colchoneros valuteranno le sue prestazioni e poi a fine stagione, secondo Tuttosport, potrebbero anche tornare a trattare l’acquisto definitivo.

