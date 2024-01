Lecce Juve, la moviola dei giornali dopo il match giocato ieri sera al Via del Mare: ecco l’analisi degli episodi

I giornali oggi in edicola analizzano gli episodi da moviola del match tra Lecce e Juve. Gara ben corretta, con poche revisioni da fare a dire la verità. Non c’è il rigore su Vlahovic nel primo tempo per la trattenuta di Pongracic: troppo veniale il contatto per fischiare.

Nella ripresa spintarella di Bremer su Almqvist. Il contatto tra i due c’è, ma anche in questo caso troppo poco per concedere la massima punizione dagli undici metri. Per il resto c’è poco altro da segnalare.

