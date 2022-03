Il centrocampista del Milan Frank Kessie ha raggiunto l’accordo e già firmato il nuovo contratto col Barcellona.

Il centrocampista del Milan Frank Kessie si trasferirà al Barcellona dal prossimo luglio. Le trattative per il rinnovo in rossonero dell’ivoriano sono apparse molto difficili fin dall’inizio considerate le elevate richieste del giocatore e la decisa voglia di Maldini e Massara di non accontentarle. L’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio riporta che l’ex Atalanta ha già svolto le visite mediche per il club spagnolo e ha ha anche addirittura già firmato il contratto. Kessie guadagnerà 7 milioni a stagione per 4 anni; l’accelerata decisiva nella trattativa c’è stata a fine marzo.

Pallone Champions League

Nessuna squadra italiana era sul mediano ivoriano, solo l’Inter molti mesi fa pensava a lui; i nerazzurri hanno mollato però la presa quando hanno capito di poter rinnovare il contratto di Marcelo Brozovic. Dopotutto le richieste del centrocampista del Milan erano elevate anche per l’Inter. Coi rossoneri Kessie ha collezionato dal 2017 ad oggi 214 presenze e 36 reti.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG