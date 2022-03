Il difensore italo-brasiliano Luiz Felipe non rinnoverà il contratto con la Lazio ed andrà a giocare in Spagna dalla prossima stagione.

Il difensore della Lazio Luiz Felipe non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno e si trasferirà come svincolato al Betis Siviglia a partire dalla prossima stagione. Lo riporta Sky Sport che aggiunge che mancano solo pochi dettagli per chiudere l’operazione. L’italo-brasiliano, che ora è in ritiro con la nazionale italiana per preparare i playoff mondiali, ha comunicato ai biancocelesti la sua intenzione di non rinnovare.

In passato è stato accostato all’Inter per l’attenzione che storicamente ha Marotta per i giocatori che si avviano alla scadenza di contratto ma anche perché è stato l’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi a lanciare Luiz Felipe in prima squadra alla Lazio. A Roma il difensore ha collezionato 140 presenze e 2 goal in 5 stagioni.

