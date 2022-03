Premier League, l’Aston Villa, l’antico club di Birmingham vuole ritornare a fare la voce grossa nel campionato inglese.

La Premier League ha una capacità economica oramai inimmaginabile, tanto che l’Aston Villa si prepara al colpo a centrocampo sborsando ben 70 milioni di euro. L’offerta riguarda il mediano della nazionale inglese e del Leeds United Kalvin Philipps.

Ma non sono lui, Coutinho arrivato in prestito al club inglese di Birmingham con diritto di riscatto a 40 milioni di euro sembra essere in procinto di essere comprato definitivamente. Il trequartista brasiliano è totalmente rinato sotto la cura di Steven Gerrard, l’allenatore ex capitano del Liverpool ha trovato la continuità giusta.

La notizia è riportata dal Times, che fa intendere che quindi l’Aston Villa è pronto per un mercato faraonico per tentare di ritornare alle coppe europee che tanto mancano ai tifosi di questo antichissimo club, oltre che sognare una stagione come il Leicester in Premier League.

