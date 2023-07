Kessié Juve: 3-4 cessioni per liberare spazio. Chi lascia Torino, il piano Giuntoli-Manna per il centrocampista del Barcellona

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve nelle figure di Cristiano Giuntoli, Giovanni Manna e Massimiliano Allegri ha individuato da tempo in Franck Kessié il candidato ideale per rinforzare il centrocampo.

Max lo immagina nella sua mediana a tre con Loctelli e Rabiot, tant’è che alla Continassa non sembrano avere dubbi: a patto però che arrivi in prestito. Per liberargli spazio, però, servono 3/4 cessioni in quel reparto: la prima si è concretizzata con l’addio di Arthur direzione Fiorentina, ora gli altri nomi in uscita sono Zakaria, McKennie ma occhio anche a Miretti e Pogba. Dopo i primi contatti con il Barcellona e con l’entourage dell’ex Milan, corteggiato dall’Arabia e per il momento intrigato pure dall’Inghilterra, la Juventus ha iniziato a preparare il campo per l’assalto finale.

The post Kessié Juve: 3-4 cessioni per liberare spazio. Chi lascia Torino, il piano Giuntoli-Manna appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG