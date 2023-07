Pogba stuzzica ancora l’Arabia Saudita: può lasciare, pronta un’altra offerta monstre! TUTTI i dettagli sul futuro del centrocampista

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, occhio ai jolly per quanto riguarda le cessioni del calciomercato Juve. Quello più importante si chiama Arabia Saudita e riguarda Paul Pogba, protagonista del blitz a Gedda nei giorni scorsi. Il francese resta nel mirino dei sauditi e, non appena rimetterà piede in campo, il principe e ministro dello sport Abdulaziz bin Turki Al-Faisal busserà nuovamente alla porta con un’offerta da 30 milioni a stagione per il giocatore.

Alla Continassa, scrive la Rosea, oltre a risparmiare tre anni di contratto da 8 milioni più 2 di bonus contano di ottenere anche un indennizzo di 10 milioni.

