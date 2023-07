Kessie Juve, a che punto è la trattativa per l’arrivo dell’ivoriano in bianconero e come cambierebbe con lui il centrocampo

Il calciomercato bianconero sta finalmente entrando nella sua fase più calda. Dopo ormai un mese dal suo insediamento, Cristiano Giuntoli si sta muovendo in prima persona per sfoltire e poi rinforzare con nuovi innesti la rosa a disposizione di Allegri. Per questo, a giorni, è atteso il suo ritorno in Europa dopo il tour a stelle e strisce che sta vedendo coinvolta la Juve tutta. Il neo dirigente bianconero, però, ha prima un’altra missione che vuole portare a termine ad ogni costo: convincere Kessié a lasciare il Barcellona per tornare in Italia dopo un anno dal suo addio al Milan.

LO STATO DELLA TRATTATIVA

Il club blaugrana, dal canto suo, è disposto a lasciar andare l’ivoriano, vista anche la necessità assoluta di fare cassa se si vuole poi reinvestire sul mercato in entrata. L’ex rossonero, per Xavi, è tutt’altro che un titolare intoccabile e quindi è da considerare cedibile in cambio di offerte soddisfacenti. Offerta che è arrivata proprio dalla Juve che, si racconta, abbia già trovato la quadra con la società catalana: prestito con diritto di riscatto, destinato poi a diventare obbligo al raggiungimento di un certo tipo di condizioni, per un costo totale di massimo 15 milioni di euro. A mancare, come già raccontato in precedenza, è ancora il benestare del 26enne al suo trasferimento in bianconero. Giuntoli le proverà tutte per strappare il suo sì prima di fare rientro a Torino, ma intanto Allegri pensa già a come poter utilizzare il Presidente nei suoi schemi di gioco.

COME GIOCHEREBBE LA JUVE

Punto forte di Kessié è certamente la sua grande duttilità. Arrivato in Italia con la nomea di difensore centrale, l’ex Atalanta e Milan è stato poi avanzato di posizione dall’allora tecnico del Cesena Massimo Drago, che ne intuì le grandi capacità di inserimento e tiro che sono poi rimaste intatte nel corso di questi anni. Franck è quindi, almeno sulla carta, un mediano che libererebbe Locatelli dai compiti di “perno basso”, favorendo un riavanzamento dell’ex Sassuolo. Ma non solo. Se Allegri volesse infatti continuare a puntare su Loca nel ruolo di regista, Kessié potrebbe tranquillamente occupare una delle due caselle da mezz’ala ai fianchi dell’ex neroverde, con uno tra Rabiot e Fagioli dalla parte opposta.

Duttilità che comunque comprenderebbe anche un cambio modulo da parte della Juventus, che partirà però con quel 3-5-2 (o anche 3-5-1-1) con cui ha chiuso la passata stagione. Nell’ipotetico caso in cui Max volesse però rivoluzionare ancora lo schieramento della sua squadra, sa bene che potrebbe contare su un Kessié in più in un centrocampo a due, con compiti prettamente di quantità. Il tutto, ovviamente, aspettando il recupero di quel Pogba che nei piani sarebbe il punto fermo attorno al quale far ripartire il nuovo ciclo.

I PUNTI DI FORZA

Altro aspetto da non sottovalutare, poi, è la leadership che il ragazzo di Ouraghio porterebbe con sé nello spogliatoio: non a caso il soprannome Presidente viene proprio dal suo modo di imporsi senza troppe chiacchiere e per il peso che aveva all’interno della rosa milanista.

Già detto della sua grande forza fisica, nonostante un altezza non particolarmente eccezionale (183 cm), Kessié è diventato con gli anni un eccellente goleador e porterebbe in dote un buon numero di quelle reti che a centrocampo sono mancate nelle ultime annate: 14 nella stagione 2020/21, 7 in quella successiva che lo ha visto vincere lo Scudetto in quel di Milano. Abile rigorista con 32 realizzazioni dagli undici metri, ecco perchè sarebbe, in buona sintesi, un acquisto logico e a prezzi contenuti.

