Lukaku o Vlahovic per la Juve? Gambelli: «Li vedrei bene insieme, ma…». Le dichiarazioni in esclusiva

Riccardo Gambelli, scrittore, tifoso e piccolo azionista della Juve, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Lukaku e Vlahovic.

GAMBELLI – «Certamente no, non cambierei Vlahovic con Lukaku. Come si fa a rinunciare ad un un 23enne, fortissimo realizzatore, per uno di 30 anni? Lukaku non è un bidone. È un ottimo giocatore, ma con caratteristiche completamente diverse da Vlahovic. Li potrei vedere perfettamente bene insieme: formerebbero una grande coppia. Probabilmente Allegri, che vuole Lukaku, sta ragionando sul fatto che sia più congeniale per il suo tipo di gioco perché tiene palla, porta in avanti la squadra e i centrocampisti, come ha fatto con l’Inter con Barella che andava spesso al gol. Però sotto porta Lukaku non è Vlahovic. Se Lukaku dovesse venire e inserito in impianto di gioco a lui congeniale andrebbe bene per la Juve. E poi bisognerebbe capire come viene impiegato Chiesa…».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI JUVENTUSNEWS24 A GAMBELLI

The post Lukaku o Vlahovic per la Juve? Gambelli: «Li vedrei bene insieme, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG