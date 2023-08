Kessie Juve, clamoroso retroscena sul centrocampista ivoriano: i bianconeri avevano un accordo per lui, ma poi…

La giornalista di Diario Sport Marta Fernandez, a TV Play, ha così svelato il retroscena su Franck Kessié, ormai ex obiettivo del calciomercato bianconero.

LE PAROLE – «La Juve era assolutamente pronta a prendere Kessié, aveva raggiunto un accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 15/20 milioni ma il giocatore preferiva andare in Premier League. Il Tottenham non ha però mai fatto un’offerta e così il Barcellona ha accettato quella dell’Al-Alhi per una cessione a titolo definitivo».

