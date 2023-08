Antonio Gagliardi sarà assistente e tattico di Roberto Mancini per il nuovo corso della Nazionale italiana che ha preso il via da oggi.

I am very happy about this return to Italy National A Team @Azzurri in a new role: assistant and tactical coach.

Thanks to #Mancini for the call and to the @FIGC for the opportunity

New challenges!https://t.co/7cMhVGwByv

— Antonio Gagliardi (@toni_Gagliardi) August 4, 2023