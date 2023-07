Kessie Juve, il virus fa saltare anche l’incontro di mercato? Cosa succede nella trattativa per l’ivoriano del Barcellona

Il virus gastrointestinale che ha contagiato i giocatori del Barcellona facendo saltare il match con la Juventus, spiega La Gazzetta dello Sport, non consentirà a Giuntoli di avvicinare in prima persona Franck Kessie per provare a convincerlo a trasferirsi a Torino.

La trattativa, già avviata, continuerà via telefono.

